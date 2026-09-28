Денежная помощь в Полтавской области теперь доступна для внутренне перемещенных лиц и ветеранов. Международная гуманитарная организация Mercy Corps в рамках программы BLOOM принимает заявки на выплаты от 1 000 до 5 000 долларов США — прием продлится с 1 сентября по 15 октября 2026 года.

Гуманитарную помощь в Полтавской области переселенцы получают и сейчас, но тем, кто готов начать или развить собственное дело, доступна и денежная поддержка. Международная гуманитарная организация Mercy Corps в рамках программы BLOOM объявила прием заявок от ВПЛ и ветеранов, проживающих на Полтавщине, — речь идет о выплатах от 1 000 до 5 000 долларов США.

Кто может получить денежную помощь в Полтавской области

Программа BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — «Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков») поддерживает самозанятых лиц и микробизнес, пострадавшие от войны. Ее цель — снизить зависимость домохозяйств от денежной и натуральной помощи. Принять участие могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные после 2022 года, ветераны с документальным подтверждением статуса, а также местные жители определенных областей.

Для Полтавской области правила отдельные: здесь финансовую помощь смогут получить именно ВПЛ и ветераны, проживающие в регионе, — при наличии документов, подтверждающих статус. Об этом сообщили в отделе экономического развития и инвестиций исполнительного комитета Чернухинского поселкового совета.

Сколько денег можно получить

Средний размер финансовой помощи составляет от 1 000 до 5 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ — в зависимости от потребностей заявителя. Для самозанятых лиц предусмотрен грант от 1 000 до 3 000 долларов, для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) — от 1 000 до 5 000 долларов. Деньги выделяют на приобретение приборов, инструментов, оборудования и других средств, необходимых для запуска или развития собственного дела.

Как подать заявку и какие критерии отбора

Прием заявок продлится с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Подать заявку можно только после обязательной регистрации на главной странице сайта программы. Приоритет отдадут участникам с высокой зависимостью от гуманитарной помощи или государственной поддержки для обеспечения основных потребностей.

Среди критериев отбора — социальная уязвимость домохозяйства: инвалидность или потребность в постоянном уходе, статус одинокой матери или отца, трое и более несовершеннолетних детей, возраст от 60 лет, хронические заболевания, беременность или ребенок до трех лет, а также совокупный доход ниже минимальной зарплаты — 8 647 гривен на человека в месяц (по состоянию на 1 января 2026 года). Отдельно оценивают экономическую жизнеспособность бизнес-идеи: наличие четкого бизнес-плана и реалистичных финансовых расчетов.

Реализуют проект общественные организации: Международный благотворительный фонд «Каритас Украина», ОО «Центр занятости Свободных людей», ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» и ОО «ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ».

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