Начало отопительного сезона 2026 в Житомирской области приближается: в Житомире круглосуточно будут дежурить 5 аварийных бригад из 20 специалистов, а при отключении электроэнергии тепло будут подавать генераторами.

Начало отопительного сезона в Житомирской области приближается — это не про единую дату в календаре, а про ежедневную готовность коммунальщиков. Как сообщает «Суспільне», в Житомире к работе готовят пять аварийных бригад, а в Бердичеве — 14 котельных.

Кто круглосуточно будет дежурить в Житомире

20 специалистов в пяти аварийных бригадах будут круглосуточно дежурить в Житомире во время отопительного сезона. Об этом «Суспільному» рассказал директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин. В состав каждой бригады входят слесари, энергетики, сварщики, сантехники и водители.

При отключении электроэнергии тепло в домах будут подавать с помощью генераторов, а при повреждении теплотрасс, котельных или сетей аварийные бригады должны оперативно восстанавливать теплоснабжение. Аварийно-диспетчерскую службу укомплектовали современным оборудованием, а в Богунском и Королевском тепловых районах создали комплексные бригады.

Технику и оборудование для ремонтных работ приобрели за средства правительств США, Германии, Швейцарии и немецких городов-побратимов Житомира — Касселя и Дортмунда. Речь идет о кранах, экскаваторах-погрузчиках, фронтальном погрузчике и самосвалах большой грузоподъемности.

Как готовится Бердичев

КП «Бердичевтеплоэнерго» имеет около 240 миллионов гривен долга перед «Нафтогаз Трейдингом». В свою очередь государство задолжало предприятию 253 миллиона гривен разницы в тарифах, счета заблокированы из-за исполнительных производств, а тариф покрывает около 60% фактической стоимости услуг.

Несмотря на это, директор Сергей Приймак сообщил: все 14 котельных прошли проверки и подготовку, работы выполнены на 90%, предприятие технически готово к отопительному сезону. В Бердичеве также готовят 5 когенерационных установок, и 4 из них уже подготовлены к пробному запуску.

Когда включат тепло

Начало отопительного сезона 2026 в Житомирской области зависит от погоды: единой даты, когда отопление одновременно включат во всех городах, нет, а окончательное решение принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже.

Та же граница действует и при завершении сезона: тепло отключают, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году: в теплокоммунэнерго рассказали об уровне готовности.

Также Politeka сообщала, начало отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году: когда включат тепло.