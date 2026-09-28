Гуманитарная помощь в Днепропетровской области: в хабе «Мы — Донбас» в Днепре продолжается бесплатная выдача одежды для жителей Покровской общины. Рассказываем, куда обращаться и какие документы нужны.

Помощь переселенцам в Днепропетровской области продолжается — в гуманитарный хаб «Ми — Донеччина» в Днепре поступила партия одежды для взрослых.

Как сообщает официальный сайт Покровской городской военной администрации, вещи поступили при содействии Благотворительного фонда Святого Мартина де Поррес. Жители Покровской громады, переехавшие в Днепропетровскую область, могут получить необходимую одежду во время работы хаба.

«В хаб обращаются люди с разными потребностями, поэтому важно иметь возможность обеспечить их необходимыми вещами. Благодарим благотворительные организации и партнеров за поддержку, благодаря которой помощь поступает к жителям громады», — отметила руководительница гуманитарного хаба «Ми — Донеччина» Марина Ухова.

Куда обращаться за одеждой

Хаб работает по адресу: город Днепр, улица Кавалерийская, 9. Выдача вещей проводится с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.

Какие документы нужны

Чтобы получить одежду, при себе необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

справку ВПЛ.

Хаб «Ми — Донеччина» — один из гуманитарных хабов, созданных для поддержки жителей Покровской громады и вынужденных переселенцев из Донецкой области, выехавших в более безопасные регионы Украины.

Ранее Politeka сообщала, дополнительная денежная помощь в Днепропетровской области: кто может получить до 12 300 гривен.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Днепропетровской области: как получить 17 тысяч гривен от Эстонского совета.