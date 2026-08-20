Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагают сразу в нескольких населенных пунктах, сообщает издание Politeka.net.
Доступны варианты для семей, одиноких женщин и пожилых людей.
Дом в Ольховке
В Звенигородском районе переселенцам готовы предоставить трехкомнатный дом на период военного положения. Здесь есть печное отопление, но внутренних удобств нет. Воду можно брать из колодца у здания.
Арендную плату владельцы не требуют. Новые жители будут платить только электроэнергию. Помещению требуется косметический ремонт, а хозяева готовы приобрести необходимые материалы.
Рядом расположен пруд, где можно отдыхать, рыбачить или устраивать пикники.
Вариант для одинокой женщины
В Легедзино Тальновского района ищут женщину в возрасте от 60 лет для проживания в отдельном пятикомнатном доме.
Дом оборудован газовым отоплением, бойлером и санузлом. На территории есть сад и просторный двор.
Владелец – 75-летний мужчина, который сам ведет хозяйство. Плата за проживание и услуги не предусматривается. В то же время будущая жительница должна уметь готовить и быть готовой к спокойному общему быту.
Дом для семьи
Еще один вариант находится в Золотоношском районе. Хозяева готовы принять семью переселенцев из сельской местности. Предпочтение отдают людям пенсионного возраста, у которых нет вредных привычек и привыкли работать на земле.
Площадь дома – 48 квадратных метров. Внутри есть кухня, коридор, зал и спальня. Предусмотрены газовое отопление, печь и печка. Холодная вода заведена на кухню, дополнительно во дворе есть централизованное водоснабжение и колодец с насосом.
Жителям разрешат пользоваться садом, огородом, летним душем, уличным туалетом и хозяйственными постройками. По желанию там можно содержать домашних животных.
Следует учесть, что Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области имеет разные условия в зависимости от конкретного предложения. Перед переездом нужно договориться с владельцами о бытовых вопросах, оплате ресурсов и сроке проживания.
В окрестных селах есть школы, детсады, медицинские учреждения, аптеки, магазины, библиотеки и дома культуры. Это может быть важно для переселенцев, которые планируют остаться в общине на длительное время.
Источник: Допомагай
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