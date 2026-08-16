Дефицит продуктов в Винницкой области может стать более ощутимым для потребителей.

Дефицит продуктов в Винницкой области может усилить ценовое давление на крупу, поскольку общеукраинское сокращение производства уже сказывается на гречке, пшене и ячменной крупе , пишет Politeka.net.

О тенденциях аграрного рынка рассказал руководитель аналитической службы ИА «АПК-Информ» и технический эксперт ФАО Украина Андрей Купченко на конференции Grain Processing Forum 2026.

Больше всего сократилось производство гречки. В этом сезоне его оценивают в 70,8 тыс. тонн — на 37,7% меньше, чем годом ранее.

Уменьшение предложения уже отразилось на стоимости культуры. По итогам 2025 средняя цена реализации приблизилась к 14 тыс. грн за тонну. Для покупателей килограмм крупы подорожал почти до 80 грн.

Заметная разница есть и между регионами. В отдельных областях ценник на гречку может отличаться примерно на 20 грн. за килограмм.

Сходная тенденция наблюдается с просом. Его урожай оценивают примерно в 60 тыс. тонн, что почти втрое меньше предыдущих показателей.

Нынешний объем пока хватает для пищевой переработки. В то же время сокращение предложения уже влияет на пшено. В 2025 году средняя цена проса достигла рекордных 8,8 тыс. грн. за тонну.

В мае 2026-го потребительская стоимость пшена достигла 57,1 грн за килограмм — это самый высокий показатель за указанный период.

Что касается ячменя, то его производство сократилось до 5,2 млн. тонн. Прямой угрозы нехватки сырья для пищевой переработки эксперт пока не видит.

В то же время, важным остается вопрос экспорта. По оценке аналитика внутренних запасов достаточно для обеспечения продовольственных потребностей страны.

Несмотря на это, ячневая крупа также прибавила в цене. В мае ее средняя стоимость составила около 26 грн. за килограмм, что на 7% больше, чем в начале года.

Таким образом, конкретных данных о нехватке местных запасов пока нет. Однако дефицит продуктов в Винницкой области может стать более ощутимым для потребителей, если общеукраинское сокращение производства продолжит влиять на предложение и цены.

Источник: agroportal

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