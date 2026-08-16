Дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати відчутнішим для споживачів.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилити ціновий тиск на крупи, оскільки загальноукраїнське скорочення виробництва вже позначається на гречці, пшоні та ячній крупі, пише Politeka.net.

Про тенденції аграрного ринку розповів керівник аналітичної служби ІА «АПК-Інформ» та технічний експерт ФАО Україна Андрій Купченко під час конференції Grain Processing Forum 2026.

Найбільше скоротилося виробництво гречки. Цього сезону його оцінюють у 70,8 тис. тонн — на 37,7% менше, ніж роком раніше.

Зменшення пропозиції вже відбилося на вартості культури. За підсумками 2025 року середня ціна реалізації наблизилася до 14 тис. грн за тонну. Для покупців кілограм крупи подорожчав майже до 80 грн.

Помітна різниця є й між регіонами. В окремих областях цінник на гречку може відрізнятися приблизно на 20 грн за кілограм.

Схожа тенденція спостерігається з просом. Його врожай оцінюють приблизно у 60 тис. тонн, що майже утричі менше за попередні показники.

Нинішнього обсягу поки вистачає для харчової переробки. Водночас скорочення пропозиції вже впливає на пшоно. У 2025 році середня ціна проса досягла рекордних 8,8 тис. грн за тонну.

У травні 2026-го споживча вартість пшона сягнула 57,1 грн за кілограм — це найвищий показник за наведений період.

Щодо ячменю, то його виробництво скоротилося до 5,2 млн тонн. Прямої загрози нестачі сировини для харчової переробки експерт наразі не бачить.

Водночас важливим залишається питання експорту. За оцінкою аналітика, внутрішніх запасів достатньо для забезпечення продовольчих потреб країни.

Попри це, ячна крупа також додала в ціні. У травні її середня вартість становила близько 26 грн за кілограм, що на 7% більше, ніж на початку року.

Таким чином, конкретних даних про нестачу місцевих запасів наразі немає. Однак дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати відчутнішим для споживачів, якщо загальноукраїнське скорочення виробництва продовжить впливати на пропозицію та ціни.

Джерело: agroportal

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