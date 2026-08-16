Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе стало второй попыткой принять новые цены.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе согласовал исполнительный комитет городского совета, новые расценки будут касаться услуг Инфоксводоканала, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в проекте решения .

Окончательное решение должно рассмотреть Одесская городская военная администрация.

Проект вынесли на заседание 13 августа без предварительного внесения в повестку дня. Все десять присутствующих членов исполкома проголосовали за.

Согласно документу, кубометр централизованного водоснабжения обойдется в 36,708 грн с НДС. Водоотвод обойдется в 28,836 грн.

Итого потребитель будет платить 65,54 грн за кубометр с налогом. Без НДС сумма составит 54,62 грн.

Для сравнения, действующая цена водоснабжения населения составляет 17,916 грн за кубометр, канализации — 17,244 грн.

Необходимость пересмотра стоимости предприятие связывает с удорожанием электроэнергии, горючего, материалов и других ресурсов. Отдельно указан рост минимальной зарплаты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе стало второй попыткой принять новые цены. Предыдущий проект члены исполкома отклонили в ходе заседания 23 июля.

Первые предложения по изменению стоимости Инфоксводоканал обнародовал в мае. Тогда планировалось установить 50,964 грн. за кубометр подачи воды и 42,696 грн. за отвод стоков. Общая сумма должна была достигнуть 93,66 грн.

Предложенный августовский вариант ниже майского. В то же время, действующие государственные льготы и право оформить жилищную субсидию для потребителей сохраняются.

Окончательная стоимость услуг зависит от решения Одесской городской военной администрации.

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