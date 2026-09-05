Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет выплачиваться с изменениями для части переселенцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области претерпела изменения из-за внедрения нового принципа начисления выплат, пишет Politeka.net.

Стартует экспериментальный проект, предполагающий новый принцип финансирования отдельных социальных услуг для внутренне перемещенных лиц. Главное изменение состоит в том, что бюджетные средства будут направляться не непосредственно учреждению, оказывающему услуги, а на специальный счет самого получателя.

Соответствующий механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2026 г. № 966. Документ предусматривает реализацию экспериментального проекта по предоставлению услуг стационарного ухода и поддержанного проживания по принципу «деньги ходят за человеком».

Речь идет не о новой общей денежной помощи для всех ВПЛ. Участие в проекте в Полтавской области смогут принимать только определенные категории ВПЛ, которые через возраст или состояние здоровья нуждаются в постоянном уходе или поддержанном проживании.

Кто из ВПЛ в Полтавской области сможет воспользоваться новым механизмом

Эксперимент распространяется на две основные категории внутриперемещенных лиц:

стариков;

людей с инвалидностью.

При этом самого статуса ВПЛ недостаточно. Человек также должен нуждаться в стационарном уходе или услуге поддержанного проживания.

Таким образом, для большинства переселенцев условия получения других государственных выплат и пособий остаются без изменений. Нововведение касается конкретного направления социальных услуг и не предусматривает автоматическое назначение дополнительных средств всем ВПЛ.

Как будет работать принцип «деньги ходят за человеком»

Основное отличие нового подхода состоит в способе расчетов. Если раньше бюджетное финансирование направлялось непосредственно на учреждение, обеспечивающее социальное обслуживание, то теперь средства будут засчитываться на специальный счет получателя.

Использовать эти деньги можно будет именно для оплаты соответствующих соцуслуг. То есть финансирование фактически будет привязываться к человеку, имеющему право на получение помощи. Ежемесячные перечисления будет осуществляться Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

В то же время, переселенцам, в отношении которых решение о предоставлении соответствующих соцуслуг уже было принято ранее, не придется проходить процедуру заново. Они смогут продолжить получение услуг на основании действующего решения.

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