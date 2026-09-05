Грошова допомога для ВПО в Полтавській області виплачуватиметься зі змінами для частини переселенців.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області зазнала змін через впровадження нового принципу нарахування виплат, пише Politeka.net.

Стартує експериментальний проєкт, який передбачає новий принцип фінансування окремих соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна полягає в тому, що бюджетні кошти спрямовуватимуть не безпосередньо установі, яка надає послуги, а на спеціальний рахунок самого отримувача.

Відповідний механізм визначений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2026 року № 966. Документ передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

Йдеться не про нову загальну грошову допомогу для всіх ВПО. Участь у проєкті в Полтавській області зможуть брати лише визначені категорії ВПО, які через вік або стан здоров’я потребують постійного догляду чи підтриманого проживання.

Хто з ВПО в Полтавській області зможе скористатися новим механізмом

Експеримент поширюється на дві основні категорії внутрішньо переміщених осіб:

людей похилого віку;

людей з інвалідністю.

При цьому самого статусу ВПО недостатньо. Людина також повинна мати потребу у стаціонарному догляді або послузі підтриманого проживання.

Таким чином, для більшості переселенців умови отримання інших державних виплат та видів допомоги залишаються без змін. Нововведення стосується конкретного напряму соціальних послуг і не передбачає автоматичного призначення додаткових коштів усім ВПО.

Як працюватиме принцип «гроші ходять за людиною»

Основна відмінність нового підходу полягає у способі розрахунків. Якщо раніше бюджетне фінансування спрямовувалося безпосередньо на заклад, який забезпечує соціальне обслуговування, то тепер кошти зараховуватимуть на спеціальний рахунок отримувача.

Використовувати ці гроші можна буде саме для оплати відповідних соціальних послуг. Тобто фінансування фактично прив’язуватиметься до людини, яка має право на отримання допомоги. Щомісячні перерахування здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Водночас переселенцям, щодо яких рішення про надання відповідних соціальних послуг уже було ухвалене раніше, не доведеться проходити процедуру заново. Вони зможуть продовжити отримувати послуги на підставі чинного рішення.

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