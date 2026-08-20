Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области также предусматривает консультации по документам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает социальное сопровождение, бытовую поддержку и уход за людьми, которым сложно самостоятельно выполнять ежедневные дела, сообщает Politeka.

Проект реализует благотворительная организация « Каритас ». Он рассчитан на пожилых людей, людей с инвалидностью, проблемами со здоровьем и тех, кто пострадал из-за войны войны.

Услуги доступны не только в Днепре. Специалисты также работают в Краснополье, Старых Кодаках, Любимовке, Таромском и Подгородном.

Обратиться могут жильцы частных домов и квартир. Поддержка также оказывается людям в модульных городках, общежитиях, коллективных центрах и других местах временного проживания.

Одним из направлений есть помощь с самообслуживанием. Работники способствуют проведению ежедневных гигиенических процедур гражданам, которые по возрасту или ограниченной подвижности не способны полностью справиться самостоятельно.

Отдельно работает прачечная. Там можно очистить одежду и постельное белье с помощью стиральных и сушильных машин.

Социальные работники следят за состоянием подопечных. В случае необходимости они помогают организовать обращение к медикам или соответствующим службам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области также предусматривает консультации по документам, социальным выплатам и государственным сервисам.

Для внутренне перемещенных лиц возможно сопровождение в органы соцзащиты и отделения Сбербанка. В частности, это актуально при прохождении идентификации, оформлении пенсионных или других выплат.

Специалисты могут помочь с домашними делами, приобретением продуктов питания, медикаментов и необходимых вещей. Такой формат особенно важен для маломобильных граждан.

При необходимости на определенный период предоставляют средства реабилитации: ходунки, костыли, кресла-туалеты и противопролежневые матрасы. Также участники могут передавать базовые вещи для ежедневного использования.

Еще одно направление – психологические консультации. Специалисты помогают справиться с тревожностью, стрессом и переживаниями, вызванными сложными обстоятельствами и военными событиями.

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