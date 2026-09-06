Подорожание продуктов в Запорожье больше всего отразилось на стоимости курятины.

Подорожание продуктов в Запорожье за ​​последний месяц охватило бакалею и мясной сегмент, сообщает Politeka.

Больше всего возросла стоимость куриных голеней — разница за килограмм составила 25 гривен.

По состоянию на 17 августа средняя стоимость килограмма гречихи составляет 81,20 грн . В июле аналогичный показатель был равен 74,77.

Самое низкое предложение среди приведенных магазинов зафиксировано в Metro - 65,90 . У Megamarket за килограмм просят 96,50.

В течение большей части периода показатель держался на уровне 74,57 грн. 15 августа он поднялся до 77,43, а 17-го достиг 81,20. Общий прирост от 17 июля составил 6,63 .

За двухкилограммовую упаковку муки «Хуторок» сейчас в среднем просят 74 гривны . В июле среднее значение было 70,96.

В Megamarket актуальный ценник составляет 74 грн. Для сравнения, среднемесячный показатель Novus в прошлом месяце был 67,92.

Смена произошла 11 августа. До этого момента значение оставалось на уровне 70,96 грн, после чего выросло до 74. За месяц прирост составил 3,04 .

Наиболее ощутимая динамика наблюдается в мясной категории. Килограмм голени «Наша Ряба» сейчас стоит в среднем 142 гривны .

В июле средняя цена составила 124,11. В то же время, текущее предложение Metro соответствует отметке 142.

Цена изменялась в течение августа несколько раз. После уровня 107 гривен в начале месяца показатель вырос до 120,50, впоследствии - до 123,05, а 12 августа достиг 144,55. Через два дня значение скорректировалось до 142.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье больше всего отразилось на стоимости курятины. В то же время бакалейные товары также демонстрируют восходящую динамику, хотя их прирост остается более умеренным.

Источник: Минфин

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