Подорожание продуктов в Ивано-Франковске уже заметно на полках магазинов — за месяц ценники на базовые товары существенно выросли. Больше всего «прибавили» в цене яйца и сахар, свидетельствуют данные мониторинга цен Минфина.

Подорожание продуктов в Ивано-Франковске за последний месяц хорошо видно на ценниках — часть базовых товаров заметно прибавила в цене. Как свидетельствуют данные мониторинга розничных цен Минфина, быстрее всего дорожали яйца и сахар.

Сахар за месяц прибавил более 5 гривен. Если в августе килограмм кристаллического сахара в среднем стоил 30,22 грн, то по состоянию на 25 сентября средняя цена достигла 35,82 грн. Ценник немного отличается в зависимости от сети: в Auchan, Novus и Metro килограмм продают по 34,90–34,99 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн.

Ещё сильнее подскочили куриные яйца. Десяток «Квочка» (категория С1) в августе в среднем стоил 57,12 грн, теперь — 78,99 грн. Яйца «Ясенсвит» (С1, 10 штук) подорожали с 59,49 до 84,25 грн в среднем, а упаковка из 18 штук — со 106,95 до 134 грн.

Оба товара входят в базовую продуктовую корзину, поэтому их подорожание сразу бьёт по кошельку. Поскольку цены уже выросли в крупных сетях, со временем они, как правило, подтягиваются и в небольших магазинах и на рынках Ивано-Франковска.

Что подорожало больше всего и где дешевле

По данным Минфина, быстрее всего в цене росли яйца — отдельные позиции выросли более чем на 20 гривен за упаковку. Сахар прибавил более 5 гривен за килограмм по сравнению с августом. Эти изменения сразу ощутимы, ведь и яйца, и сахар есть в ежедневной корзине большинства семей.

Чтобы сэкономить, жителям Франковска советуют следить за акциями: сети Auchan, Novus и Metro сейчас продают сахар дешевле средней цены, поэтому разница между магазинами на одном и том же товаре может достигать нескольких гривен.

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