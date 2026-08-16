Актуальный прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Харькове следует уточнять ближе к конкретной дате.

Прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Харькове обещает жаркое начало, короткое похолодание и преимущественно сухие выходные, сообщает издание Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Понедельник, 17 августа. День начнется с +19 °C, до обеда воздух прогреется до +32 °C. Вечером ожидается около +26°C. Небо будет ясным, осадков не предполагается. Ветер слабый, до 3,9 м/с.

Вторник, 18 августа. Температура поднимется еще выше: утром будет +25 °C, днем ​​- до +33 °C. К вечеру столбики термометров покажут около +27 °C. Облачность появится только на короткое время. Дождя не ожидают.

Среда, 19 августа. Станет заметно прохладнее. Ночная температура будет составлять +19 °C, дневная — только +24 °C. Хмурый занавес будет держаться с утра до вечера. Вероятность осадков вырастет, однако прогноз указывает на сухой день.

Четверг, 20 августа. Утром будет около +20 °C, максимум днем ​​достигнет +27 °C. В первой половине суток будет облачно. Синоптическая картина предполагает дневной дождь, который завершится ближе к вечеру. Позже небо прояснится.

Пятница, 21 августа. После осадков температура снова пойдет вверх: от +17 ° C ночью до +29 ° C днем. Утром и вечером минует под ясным небом, днем ​​возможна облачность. Существенные осадки не прогнозируют.

Суббота, 22 августа. Установится теплая и солнечная погода. Ночью ожидается +19 °C, утром - +23 °C, после обеда - до +30 °C. Облачность будет минимальной, дождь маловероятный. Порывы ветра не превысят примерно 4 м/с.

Воскресенье, 23 августа. Утро встретит горожан температурой около +23 °C. Днем воздух прогреется до +30 °C, а к вечеру станет прохладнее — примерно +24 °C. Сначала будет солнечно, потом небо затянут облака. Осадков не ожидается.

В общей сложности неделя начнется летней жарой до +33 °C. Самое заметное понижение температуры придется на среду, а в четверг возможен дождь. В дальнейшем тепло вернется, причем суббота станет одним из самых стабильных дней периода.

По народным наблюдениям характер августовских дней связывали с предстоящей осенью. В частности, сухая погода считалась признаком засушливого сезона, а утренний иней – предвестником щедрого урожая.

Актуальный прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Харькове следует уточнять ближе к конкретной дате, ведь температура, облачность и вероятность осадков могут меняться.

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