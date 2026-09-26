Денежная помощь в Кировоградской области доступна внутренне перемещенным лицам по программе УВКБ ООН. Размер выплат зависит от категории уязвимости и составляет от 2 000 до 12 300 гривен.

Денежная помощь в Кировоградской области предоставляется внутренне перемещенным лицам через международных партнеров — в регионе работают центры регистрации программы УВКБ ООН (Агентства ООН по делам беженцев). С апреля 2026 года организация перешла от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Сумма выплаты зависит от того, к какой приоритетной группе относится семья: эвакуированные, пострадавшие от обстрелов, жители прифронтовых территорий или наиболее уязвимые ВПЛ с ограниченным доступом к государственной помощи.

Сколько можно получить

Для тех, кто проживает в пределах 0–50 км от прифронтовых громад или украинско‑российской границы, предусмотрено 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев с возможностью выплаты всей суммы одним платежом.

Эвакуированные, покинувшие дома из-за обстрелов или официальных приказов об эвакуации, могут претендовать на 12 300 гривен на человека — это единоразовая выплата сроком на 3 месяца. Такую же сумму получают домохозяйства, пострадавшие от обстрелов и столкнувшиеся с резким ростом расходов или потерей дохода.

Наиболее уязвимые ВПЛ, находящиеся в перемещении более 6 месяцев и имеющие право на государственную помощь на проживание, но не получающие ее, могут рассчитывать на 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Эту помощь назначают только по направлению — прямой регистрации через центры нет.

Отдельно действует программа для тех, кто вернулся к постоянному месту жительства в течение последних 12 месяцев, проживает там не менее 3 месяцев и имеет высокий уровень уязвимости. Им выплачивают 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев (всего 10 800 гривен) одним платежом.

Как зарегистрироваться и какие документы нужны

Регистрацию проходят в центрах партнеров УВКБ ООН, которые работают в 16 областях, в том числе в Кировоградской. Также можно подать онлайн-заявку в очереди — информацию о записи публикуют на сайте r2p.org.ua.

Для оформления денежной помощи в Кировоградской области нужны: налоговый номер, паспорт или другой документ с правильным написанием имени, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета главного заявителя, свидетельства о рождении детей, документ об опекунстве и медицинское заключение при инвалидности.

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