Подорожание продуктов в Харьковской области имеет разную динамику в зависимости от категории.

Подорожание продуктов в Харьковской области на августанаиболее заметно по стоимости винограда, сообщает издание Politeka.net.

За месяц килограмм прибавил более 60 гривен, в то время как сало и маргарин подорожали менее существенно.

Самым дорогим из трех позиций стал виноград. Средний ценник сейчас составляет 324 грн за килограмм . В Megamarket его продают по той же цене.

Для сравнения, среднемесячный показатель за июль был 269,78 грн . За период от 16 июля средняя стоимость выросла на 61,30 грн . Самый заметный скачок произошел 23 июля: цена поднялась с 265,95 до 324 грн и в дальнейшем оставалась на этом уровне.

Сало домашнее сейчас стоит в среднем 276,75 грн за килограмм . У Megamarket ценник составляет 239,50 грн, тогда как у Novus – 314 грн.

В июле среднее значение было ниже - 267,18 грн . Таким образом, за месяц продукт прибавил 10,25 грн . Рост был зафиксирован в конце июля: с 30 числа показатель держится на уровне 276,75 грн.

Еще одна позиция – маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5%. Пачка весом 250 граммов в среднем стоит 45,36 грн .

Самый низкий ценник среди приведенных магазинов зафиксировали в Auchan - 42,60 грн. В Novus товар стоит 42,99 грн, а в Megamarket – 50,50 грн.

В июле средняя стоимость составила 42,57 грн , поэтому за месяц прирост составил 6,67 грн . Основное изменение произошло во второй половине июля: после 21 числа показатель поднялся с 38,70 до 42,70 грн, а с 28-го закрепился на уровне 45,36 грн.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области имеет разную динамику в зависимости от категории. Наибольший прирост за последние 30 дней пришелся на виноград, более умеренные изменения наблюдаются в отношении сала и маргарина. Все указанные показатели актуальны по состоянию на 16 августа 2026 года.

Источник: Минфин

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