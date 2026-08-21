Дефицит продуктов в Винницкой области на этом фоне может ощутимым.

Дефицит продуктов в Винницкой области может усугубиться из-за проблем с аграрным производством в Европе, где неблагоприятная погода уже влияет на урожайность оливок, зерновых и овощных культур, сообщает Politeka.

Наибольшее беспокойство производителей вызывает будущий сбор оливок в Греции, Италии и Португалии. Экстремальная жара, длительная засуха и масштабные пожары нанесли значительный ущерб плантациям.

Часть насаждений уничтожила огонь. Уцелевшие деревья также пострадали из-за дыма, пепла и ухудшения состояния воздуха.

Высокие температуры вместе с недостатком влаги сдерживают развитие плодов. Ослабленные растения становятся более уязвимыми к вредителям и заболеваниям, что дополнительно сокращает объем качественного сырья.

На этом фоне производственные издержки растут, а доступной продукции становится меньше. Такая ситуация может привести к повышению стоимости оливкового масла для оптовых покупателей и обычных потребителей.

После периода относительной стабильности цены снова демонстрируют восходящую динамику. В Великобритании литр extra virgin уже стабильно стоит больше 7 фунтов, что составляет около 425 грн.

Непогода повлияла не только на оливковые рощи. Во Франции потери урожая моркови, лука и чеснока могут достигнуть 50%. В Испании прогнозируемый сбор зерновых сократили с 24 млн. до 18,5 млн. тонн.

Проблемы возникли и в винодельческих регионах Франции. В Шампани, Бордо и Бургундии жара ускоряет созревание винограда, а ожидаемый объем сбора может снизиться примерно на 10%.

Дефицит продуктов в Винницкой области на этом фоне может ощутим, если сокращение европейского урожая скажется на поставках и себестоимости импортных товаров.

Эксперты опасаются, что дальнейшие погодные аномалии могут поддержать продовольственную инфляцию и создать дополнительное давление на потребительские цены.

Источник: agronews

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