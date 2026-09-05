Стало известно, кому и где доступна важная денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области.

Новая денежная помощь доступна для части ВПЛ в Днепропетровской области, однако стоит знать все условия и нюансы, пишет Politeka.net.

Благотворительная организация «Щедрик» совместно с благотворительным фондом «Право на захист» и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины расширила географию проекта, направленного на поддержку пострадавших из-за войны людей.

В рамках программы предусмотрена возможность получить финансовый грант до 31 900 гривен для возобновления существующего или начала нового дела. Денежные средства можно направить как на фермерскую деятельность, так и на различные виды самозанятости.

Проект Mesh: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска расширил перечень территорий, жители которых могут претендовать на такую ​​поддержку.

В настоящее время денежная помощь для ВПЛ распространяется, в частности, на Днепропетровскую область — Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Подать заявку могут люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны. В частности, помощь предусмотрена для тех, кто:

в течение последних шести месяцев выехал с оккупированных, прифронтовых территорий или районов активных боевых действий, имеет статус ВПЛ или был эвакуирован;

за последние три месяца получил ранение или лишился члена своего домохозяйства;

в течение последних трех месяцев из-за обстрелов потерял возможность заниматься самозанятостью или получил повреждение жилья или собственного бизнеса.

Максимальный размер финансовой поддержки по программе составляет 31 900 гривен . Полученные средства можно использовать для начала или возобновления различных видов деятельности.

В частности, грант может быть направлен на:

птицеводство и животноводство;

выращивание овощей и садоводство;

ремонт бытовой техники;

строительные и ремонтные услуги;

изготовление мебели;

клининговые услуги;

небольшую розничную торговлю;

ремонт обуви;

домашнее производство;

работу в онлайн-сфере;

швейное дело;

услуги в сфере красоты и ухода;

переквалификацию и освоение нового вида деятельности.

Таким образом, поддержку могут получить не только фермеры, но и люди, желающие возобновить профессиональную деятельность или начать небольшой собственный бизнес после потери дохода из-за войны.

Если житель указанных районов имеет бизнес-идею и планирует возобновить или начать собственное дело, он может заполнить специальную анкету для участия в проекте.

В то же время, организаторы отмечают: заполнение анкеты является лишь предварительной регистрацией и не означает автоматического назначения гранта . Окончательное решение о предоставлении финансовой помощи принимается после рассмотрения заявки и проверки соответствия установленным критериям.

Источник: Щедрик Інфо

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