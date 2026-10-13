Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются частью городской социальной программы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в рамках городской программы социальной поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива работает с конца 2023 г. на основании решения исполнительного комитета. Организацией помощи занимается Департамент социальной политики Днепровского городского совета.

Продуктовые наборы могут получить внутренне перемещенные лица, пожилые люди и граждане с инвалидностью. Право на поддержку также имеют матери, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей.

Отдельно обратиться могут семьи, нуждающиеся в дополнительной социальной помощи. К числу получателей также относятся жители приютов и мест компактного проживания.

Основу свертков составляют продукты с длительным сроком хранения. Среди них мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай и кофе.

В зависимости от запасов комплектацию могут дополнять медом, джемом, сахаром или галетным печеньем. Продукты подобраны для базовых ежедневных нужд и не требуют особых условий хранения.

Для оформления помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие принадлежность заявителя к соответствующей категории. Список бумаг зависит от основания для получения поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются частью городской социальной программы. Перед подачей обращения следует уточнить действующие правила, доступность наборов и актуальный список необходимых документов в соответствующем подразделе.

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