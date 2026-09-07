Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области может предусматривать различные требования.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предлагают частные хозяева в Запорожье и окрестных населенных пунктах, сообщает Politeka.



Об этом пишут на сайте Допомагай.

Предлагаются следующие развлечения: комнаты, частные дома и дома для детей с детьми. Условия проживания разнятся в зависимости от конкретного предложения.

Один из домов расположен примерно в 30 км от Запорожья в направлении Харькова. Владелец готов принять женщину, которая потеряла жилье из-за войны. Для нее предусмотрено отдельное помещение.

От новой жительницы ожидают только помощи по домашним делам: уборка, приготовление пищи и другие несложные работы.

Отопление здесь печное, для него используются дрова. В доме есть скоростной интернет, генератор, холодильник, морозильная камера, электрическая духовка, микроволновка и другая техника.

На территории хозяйства обитают домашние животные. Собственник также сообщает о наличии запасов продуктов. Рядом протекает река, а неподалеку обустроена скважина.

В Запорожье хозяин отправляется по меньшей мере дважды в неделю. При необходимости он может помочь в решении вопросов подтверждения фактического проживания и регистрации.

Еще один вариант расположен в Спасовке Вольнянского района. Там готовы временно поселить до трех человек в частном доме.

Дом имеет две комнаты. Помещение старое, однако после наведения порядка пригодно для проживания. Во дворе есть металлический гараж.

Воду можно набирать у входа на территорию двора. Внутри оборудованы самодельные туалет и душевая, которым нужен небольшой ремонт.

Владелец ищет аккуратных жителей, которые будут поддерживать порядок и постепенно упорядочивать здание. Оставаться можно на время войны или другой период по договоренности.

Есть также семья из Запорожья, которая ищет дома для супругов и двух маленьких детей. Семья готова самостоятельно следить за чистотой, а коммунальные счета будет оплачивать за свой счет.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области может предусматривать различные требования. Перед переездом следует согласовать продолжительность пребывания, коммунальные расходы, домашние обязанности и возможность регистрации.

Кроме того, перед заселением лучше проверить актуальность объявления и лично обсудить с владельцем все условия.

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