Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области можно получить в виде разных вариантов

Внутри перемещенные лица, которые ищут временное жилье, могут найти бесплатное жилье в Запорожской области , передает Politeka.

На соответствующих платформах регулярно появляются новые варианты размещения для людей, вынужденных покинуть свои дома.

Одно из таких предложений доступно в селе Вольнокурьяновское Запорожской области, расположенном примерно в 30 километрах от областного центра в направлении Харькова. Владелец дома готов предоставить отдельную комнату женщине, имеющей статус внутриперемещенного лица.

Размещение предлагается бесплатно и без определенного срока. По словам хозяина, предпочтение отдается женщине в возрасте от 27 до 45 лет, не имеющей вредных привычек и готовой помогать с повседневными домашними делами.

Дом состоит из трех комнат, одна из которых проходная. Для отопления используется печь, а запас дров нужно готовить самостоятельно. Санитарные удобства расположены во дворе, а приготовление пищи возможно на газовом баллоне или печью во время холодного сезона.

Жилье оборудовано доступом в интернет, генератором и базовой бытовой техникой. В распоряжении гостей холодильник, морозильник и микроволновка. На территории хозяйства также содержатся домашние животные.

Владелец отмечает, что при необходимости может помочь с продуктами первой необходимости и предоставить подтверждение фактического проживания для оформления документов.

Помимо приватных объявлений, переселенцы могут воспользоваться специальными онлайн-ресурсами для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожской области. На платформе «Прихисток регулярно обновляются предложения от граждан и общин, сервис «Допомогай» позволяет проверять информацию об объявлениях, а телеграмм-бот «Турботник» помогает быстро находить доступные варианты и контакты ответственных лиц.

Эксперты рекомендуют перед заселением внимательно уточнять условия проживания, проверять информацию о жилье и пользоваться надежными источниками для поиска безопасных предложений.

Источник: Допомагай, Дія

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