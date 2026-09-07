Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області пропонують приватні господарі у Запоріжжі та навколишніх населених пунктах, повідомляє Politeka.
Про це пишуть на сайті Допомагай.
Серед доступних варіантів є кімнати, приватні будинки та помешкання для родин із дітьми. Умови проживання відрізняються залежно від конкретної пропозиції.
Один із будинків розташований приблизно за 30 км від Запоріжжя у напрямку Харкова. Власник готовий прийняти жінку, яка втратила оселю через війну. Для неї передбачене окреме приміщення.
Від нової мешканки очікують лише допомоги у домашніх справах: прибирання, приготування їжі та інших нескладних роботах.
Опалення тут пічне, для нього використовують дрова. В оселі є швидкісний інтернет, генератор, холодильник, морозильна камера, електрична духовка, мікрохвильовка та інша техніка.
На території господарства живуть домашні тварини. Власник також повідомляє про наявність запасів продуктів. Поруч протікає річка, а неподалік облаштована свердловина.
До Запоріжжя господар вирушає щонайменше двічі на тиждень. За необхідності він може посприяти у вирішенні питань щодо підтвердження фактичного проживання та реєстрації.
Ще один варіант розташований у Спасівці Вільнянського району. Там готові тимчасово поселити до трьох людей у приватній оселі.
Будинок має дві кімнати. Помешкання старе, проте після наведення ладу придатне для проживання. На подвір’ї є металевий гараж.
Воду можна набирати біля входу на території двору. Всередині облаштовані саморобні туалет і душова, яким потрібен невеликий ремонт.
Власник шукає охайних мешканців, які підтримуватимуть порядок та поступово впорядковуватимуть будівлю. Залишатися можна на час війни або інший період за домовленістю.
Є також родина із Запоріжжя, яка шукає помешкання для подружжя та двох маленьких дітей. Сім’я готова самостійно стежити за чистотою, а комунальні рахунки оплачуватиме власним коштом.
Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області може передбачати різні вимоги. Перед переїздом варто погодити тривалість перебування, комунальні витрати, домашні обов’язки та можливість реєстрації.
Крім того, перед заселенням бажано перевірити актуальність оголошення та особисто обговорити з власником усі умови.
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