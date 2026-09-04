Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо среди приведенных позиций именно для рыбы.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области сказалось на нескольких категориях продуктов питания, сообщает Politeka.

За последний месяц заметно изменились средние ценники на маргарин, свинину и живой карп.

Наименьший рост зафиксировали для маргарина «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. Средняя стоимость пачки массой 250 г составляет 45,36 грн .

В разных торговых сетях ценник разнится. В Auchan товар продают за 42,60 гривны, у Novus – за 42,99, а Megamarket установил стоимость на уровне 50,50.

Средний показатель за предыдущий месяц составил 42,57 грн. Следовательно, разница к нынешнему уровню достигает 2,79 .

Более ощутимая динамика наблюдается в категории мяса. Килограмм свинины для шашлыка сейчас в среднем обходится покупателям в 253,33 гривны .

Самый низкий ценник среди приведенных магазинов – в Novus, где за килограмм просят 199 грн. В Auchan аналогичный товар стоит 234,90, Metro – 279,90, а Megamarket – 299,50.

Среднемесячный показатель ранее составлял 249,69 грн. По сравнению с уровнем в начале рассматриваемого периода он увеличился на 15,76 .

Еще заметнее сменился ценник на живого карпа. Средняя стоимость килограмма достигла 299,50 грн . В Megamarket именно такой показатель указан для доступной позиции.

Предыдущий средний уровень составил 274,20 гривны. Таким образом, разница равна 25,30 .

В целом подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо среди приведенных позиций именно для рыбы. Свинина также демонстрирует заметное изменение, в то время как маргарин подорожал гораздо меньше.

Ценники могут разниться в зависимости от торговой сети, акций и конкретного товара. Поэтому перед покупкой следует сравнить предложения нескольких магазинов.

Источник: Минфин

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