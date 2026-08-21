Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно среди рассматриваемых позиций.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области заметно по нескольким популярным категориям, сообщает Politeka.

Больше изменился ценник на живого карпа. Средняя стоимость килограмма составляет 299,50 грн , тогда как предыдущий показатель был на уровне 265. Разница достигает 34,50 .

В Megamarket за килограмм живой рыбы просят 299,50 грн. Средний месячный уровень для этой позиции составлял 274,20, что также ниже нынешнего значения.

Заметная динамика наблюдается и в мясном сегменте. Средний ценник на свинину для шашлыка составляет 274,47 грн за килограмм .

По сравнению с предыдущим показателем разница составляет 36,90 гривен . В то же время, предложения торговых сетей существенно отличаются.

В Auchan килограмм стоит 234,90 грн , у Novus - 289 , а в Megamarket - 299,50 . То есть, выбор магазина может дать разницу свыше 60 грн на одном килограмме.

Еще одна позиция – маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. Упаковка весом 250 граммов в среднем обходится в 45,36 грн .

По сравнению с предыдущим уровнем продукт прибавил 6,67 гривен . Самое низкое предложение среди приведенных – в Auchan, где упаковка стоит 42,60. У Novus цена составляет 42,99, а Megamarket продает ее за 50,50 грн.

Таким образом, подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо среди рассмотренных позиций в рыбном и мясном сегментах. В то же время, окончательная сумма покупки зависит от конкретной торговой сети, поэтому сравнение предложений остается актуальным способом сэкономить.

Источник: Минфин

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