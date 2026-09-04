Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне серед наведених позицій саме для риби.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області позначилося на кількох категоріях харчів, повідомляє Politeka.

За останній місяць помітно змінилися середні цінники на маргарин, свинину та живого коропа.

Найменше зростання зафіксували для маргарину «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5%. Середня вартість пачки масою 250 г становить 45,36 грн.

У різних торгових мережах цінник відрізняється. В Auchan товар продають за 42,60 гривні, у Novus — за 42,99, а Megamarket встановив вартість на рівні 50,50.

Середній показник за попередній місяць становив 42,57 грн. Отже, різниця до нинішнього рівня сягає 2,79.

Більш відчутна динаміка спостерігається у категорії м'яса. Кілограм свинини для шашлику зараз у середньому обходиться покупцям у 253,33 гривні.

Найнижчий цінник серед наведених магазинів — у Novus, де за кілограм просять 199 грн. В Auchan аналогічний товар коштує 234,90, Metro — 279,90, а Megamarket — 299,50.

Середньомісячний показник раніше складав 249,69 гривень. Порівняно з рівнем на початку розглянутого періоду він збільшився на 15,76.

Ще помітніше змінився цінник на живого коропа. Середня вартість кілограма досягла 299,50 грн. У Megamarket саме такий показник вказаний для доступної позиції.

Попередній середній рівень становив 274,20 гривні. Таким чином, різниця дорівнює 25,30.

Загалом подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне серед наведених позицій саме для риби. Свинина також демонструє помітну зміну, тоді як маргарин подорожчав значно менше.

Цінники можуть відрізнятися залежно від торгової мережі, акцій та конкретного товару. Тому перед покупкою варто порівняти пропозиції кількох магазинів.

Джерело: Мінфін

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