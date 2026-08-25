В Национальном банке Украины предупредили пенсионеров в Харьковской области о новых правилах финмониторинга: теперь даже обычный перевод на карту может вызвать вопросы у банка и привести к временной блокировке счета.

Дополнительные деньги для пенсионеров в Харьковской области — тема, которую активно обсуждают в последние дни, а теперь появилось еще одно важное предупреждение: в Национальном банке рассказали, из-за каких переводов на карту банки могут временно заблокировать счет.

Новые требования НБУ предусматривают перечень из 16 признаков для финмониторинга. Речь идет о ситуациях, когда на карту поступают десятки переводов от незнакомых людей, деньги мгновенно уходят дальше или личная карта работает как кассовый аппарат. Проект уже обнародовали, его обсуждение только что завершилось.

Многие пенсионеры верят в миф о «безопасной сумме» — мол, до 5 тысяч гривен банк не проверяет. Это выдумка: банк оценивает не только сумму, но и частоту, отправителей и то, куда дальше движутся средства. Десять мелких переводов для системы подозрительнее, чем один крупный.

Под пристальное внимание финмониторинга могут попасть вполне обыденные ситуации: пенсионер продал соседям ведро картошки и получил деньги на карту; человек собирает средства на лечение; кто-то отдал свою карту внуку. В НБУ подчеркивают: никогда и никому нельзя передавать собственную банковскую карту — через такие карты мошенники прогоняют теневые деньги, и крайним будет владелец.

Что делать, если банк заблокировал карту

Если платеж не проходит, прежде всего звоните на горячую линию банка или пишите в чат. Выясните, какая операция вызвала вопросы и какой документ нужен. Это может быть договор, чек, выписка, справка о пенсии или скриншот переписки.

Банк обязан проверить документы за несколько рабочих дней и снять ограничения. Если банк не реагирует, можно пожаловаться в Национальный банк по номеру 0 800 505 240 или через форму на сайте.

Новые правила НБУ пока остаются проектом. Когда их примут, банкам дадут три месяца на настройку. Система будет присваивать операциям уровень риска — низкий, средний или высокий, и большинство бытовых платежей будет проходить автоматически.

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