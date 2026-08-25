Графики отключения света в Днепропетровской области 26 и 27 августа обнародовали энергетики — плановые и профилактические работы охватят десятки улиц в Кривом Роге и нескольких селах области.

Графики отключения света в Днепропетровской области 26 и 27 августа предусматривают плановые обесточивания в Кривом Роге и ряде сел. Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК».

В частности, 26 августа с 07:30 до 18:00 без света останутся жители Кривого Рога на улице Генерала Безручко: дома №27, 49, 49А. С 08:00 до 18:00 обесточивания коснутся: села Новополье — улицы Липневая (1А, 1Г, 1Ж) и Тепличная (1Б, 1Е, 1Ж, 1І, 2Б); села Вольное — улица Независимости (22Б, 24А); села Широкая Дача — улица Спортивная (дома от №14 до №101). Также с 08:00 до 17:30 отключения запланированы на улице Молодежной: дома №58, 60, 60А, 60Б, 62.

27 августа с 08:00 до 18:00 ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК» обесточит село Златоустовка: улицу Подстепную (более 30 адресов, от №1 до №65) и улицу Руденко (№47, 51, 78).

Как сообщает ДТЭК, в пределах Губинихской территориальной громады ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы для предупреждения аварий. 27 августа с 08:00 до 19:00 обесточат село Хащевое — без света останутся улицы Весенняя, Виноградная, Дружбы, Калиниченко, Луговая, Матросова, Молодежная, Новая, Овчаренко, Озерная, Парковая, Рабочая, Шевченко, а также переулки Гагарина и Александра Матросова.

Кроме того, 27 августа с 08:00 до 18:45 отключения коснутся села Вольное — улицы Абрикосовая (дома №1-40), Осенняя (№1) и Победы (№24/А, 28, 30, 32), а также села Новоскотуватое — улица Полевая, №36.

Энергетики призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам — профилактические работы необходимы для стабильного электроснабжения в осенне-зимний период.

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