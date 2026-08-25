«Запорожьеоблэнерго» обнародовало графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа. Без электроснабжения временно останутся десятки улиц — специалисты будут проводить плановые и срочные ремонты электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на 25–26 августа уже обнародовали, а теперь стали известны адреса обесточиваний на 26 и 27 августа. Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».

Во вторник, 26 августа, ремонтные работы начнутся в 09:00 и продлятся до 17:00. Энергетики выполнят плановый ремонт электрооборудования сразу на двух больших группах адресов.

Плановые ремонты 26 августа (09:00–17:00)

В первую группу вошли улицы: Аматорская (54–69), Андрея Лободы (17–32), Василия Стефаника (14–29), Производственная (8, 10), Днепровские пороги (10), Зачиняева, Историческая, Карпенко-Карого (20–36), Компрессорная (23–31), Коммунальная (8а–33), Листопрокатная (1–41), Медицинская (8–108), Молодежная (77–87), Павлокичкасская (55–61), Петра Сагайдачного (63–113), Рекордная (33А–37Б), Скворцова (1–119), Фортечная (71–75), Пищевая (35, 37), а также переулки Барвинковый, Купянский, Сторожевой, Успешный и Чистый.

Срочные ремонты 26 августа (09:00–17:00)

Отдельно 26 августа с 09:00 до 17:00 будут проводить срочный ремонт. Без света останутся: ул. Михаила Билинского (12, 14, 20), ул. Солнечная (1–33), пер. Большой (1–11) и пер. Конечный (1–26).

Плановые ремонты 26 августа (10:00–17:00)

Еще одна группа адресов обесточится с 10:00. В перечне: ул. Байды (34а), Бомбейская (2–10), Бориспольская (55–80), Буковинская (27–88), Гетмана Скоропадского (1–65), Житняя (1а–101), Зачиняева (2–29), Инженера Веденеева (1–22), Куренева (1–12), Михаила Коцюбинского (2а–17), Обереговая (1–99), Ольги Джигурды, Ольги Кобылянской (50–50а), Песчаная (2–8/3), Рыльского (1–29), Сергея Синенко, Славутича, Талалихина, Тычины, а также переулки Арабатский, Батуринский, Памятный и Понтонный.

Срочные ремонты 27 августа (09:00–17:00)

В четверг, 27 августа, с 09:00 до 17:00 будут отключать свет из-за срочного ремонта сразу на десятках улиц: Батарейная, Белогорская (49б), Вахтовая (14–75), Высокогорная (1–8), Виктора Ляшенко (8–27), Володарская (65–69), Узкоколейная, Евгения Адамцевича (24–63), Единения (57–62), Закарпатская (20–53), Знаменская (13–53), Игоря Сикорского (46–46а), Кедровая (1–65), Костя Гордиенко (14–48а), Легендарная (1–39), Летняя (8–50), Маршевая (2–40), Митрополита Шептицкого, Елены Пчилки (25–56), Продольная (59–88а), Саперная (23–70), Сланцевая (1а–31), Стратосферная, Терновская (5–12), Техническая (1–44), Успенская (9–31), Елочная (2–36), переулки Деснянский и Знаменский.

Энергетики напоминают, что после завершения ремонтных работ электроснабжение восстановят автоматически — дополнительно сообщать жителям не будут.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на неделю с 24 по 30 августа: в какие дни продлятся многочасовые обесточивания.

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