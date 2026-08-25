Графики отключения света в Кировоградской области 26 и 27 августа опубликовало «Кировоградоблэнерго» — без электроэнергии останутся жители Благовещенской, Знаменской и Новоукраинской громад.

Графики отключения света в Кировоградской области 26 и 27 августа снова изменились.

Отключения затронут жителей Благовещенской, Знаменской и Новоукраинской громад. Об этом сообщает «Кировоградоблэнерго».

Графики по громадам

26 августа (с 9:00 до 17:00)

Благовещенская громада: в Каменной Кринице без света будет вся улица Центральная, а также дома на улице Виноградной — №№ 11, 13–16, 18–21, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 32–34, 37, 39–48, 5, 51–53, 55, 57, 58, 6, 60, 63. В Дельфиново обесточат улицу Дениса Вацюка — дома №№ 10–13, 15, 17, 18, 27–34, 36, 38, 40–43, 46, 48, 5, 50–53, 55–57, 61–63, 9.

27 августа (с 9:00 до 17:00)

Благовещенская громада: в Синицевке на улице Ивана Франко света не будет в домах №№ 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8. В Каменной Кринице — полностью улицы Центральная и Урожайная.

Знаменская громада (с 8:00 до 17:00)

В Знаменке электроэнергию отключат на переулке Мариупольском, улицах Киевской, Александрийской, Андрея Шептицкого, Василия Сухомлинского. На улице Дружбы отключения продлятся с 9:00 до 17:00.

Новоукраинская громада, 27 августа (с 9:00 до 17:00)

Самые масштабные отключения запланированы в Новоукраинке — без света останутся улицы Пятихатская, Средний переулок, Владимира Короленко, Березневая, Вячеслава Черновола, Ставковая, Побережная, Левка Лукьяненко, Победы, Романа Шухевича, Единства. В Марьянополе отключения затронут улицу Степную — дома №№ 1, 10, 12–19, 22, 23, 25–28, 3, 31, 32, 34–36, 43, 45, 5, 7, 9.

Ранее Politeka сообщала, будет сложная неделя: в Кировоградской области вводят жесткие графики отключения света с 24 по 30 августа.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области на 22 августа: кого предупредили о субботних перебоях с электричеством.