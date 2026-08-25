Графики отключения света в Николаеве 26 и 27 августа обнародовало АО «Николаевоблэнерго» — плановые ремонтные работы будут длиться по восемь часов в сутки в оба дня.

Графики отключения света в Николае на 26 и 27 августа обнародовали энергетики — плановые ремонтные работы будут длиться по восемь часов в сутки.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

Отключения будут проходить в период с 9:00 до 17:00. Энергетики подчеркивают, что отключения являются плановыми и необходимыми для проведения ремонтных работ на электросетях.

Какие адреса обесточат 26 августа

Во вторник, 26 августа, без света останутся жители следующих улиц: В. Станка, Дымова, Э. Димитрова, С. Людкевича, Восточная, Червоноармейская, 1 Экипажная, 13 Военная, 13 Военная, 2 Набережная, Безымянная, Сергея Гуссиди, И. Франко, Коцюбинского, Летчиков, Марии Заньковецкой, Сил Территориальной обороны Украины, Аляуды, Гречишникова, В. Чорновола, Космонавтов, а также переулки 12 Военный, Днепровской Чайки, 2 Маячный, Пригородный, Спуск Паромный, полуостров Аляуды и Херсонское шоссе.

Какие адреса обесточат 27 августа

В среду, 27 августа, графики отключения света в Николаеве охватят более широкий перечень адресов. Кроме части улиц, обесточенных накануне, дополнительно без электричества останутся: Речная, Ветеранов, Вторая, Еланецкая, Западная, Карла Кнорре, Надпрудная, Омеляновича-Павленко, С. Цветка, Сергея Татаринова, Славянская, Софиевская, Ставковая, Успенская, а также переулки Бредихина, Бузника, Гоголя, Кирилло-Мефодиевский.

Полный перечень адресов и актуальную информацию о плановых отключениях можно найти на официальном сайте «Николаевоблэнерго». Энергетики призывают жителей заранее планировать свой день с учетом графиков отключений.

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