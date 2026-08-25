Графики отключения света в Харьковской области 26 и 27 августа касаются Люботинской громады. Энергетики проведут плановые работы на электросетях, поэтому часть улиц останется без света с утра до вечера.

Графики отключения света в Харьковской области 26 и 27 августа опубликовали для жителей Люботинской громады.

Как сообщает официальный сайт Люботинской городской территориальной громады, электроэнергию будут отключать с 09:00 до 17:00.

Во вторник, 26 августа, отключения начнутся в 09:00 и продлятся до 17:00. Без света останутся десятки улиц в Люботине — в частности Олимпийская, Транспортная, Индустриальная, Историческая, Подгорная, Полтавский Шлях, Слобожанская, Люботинская, Покровская, Бурштиновая и Медовая.

В этот же день отключения затронут и села громады — Коваленки, Нестеренки, Санжары, а также поселок Манченки. Там электроэнергии не будет на отдельных домах улиц Олимпийской, Люботинской, Полтавского шляха, Станционной и Радиорелейной.

В среду, 27 августа, графики отключений охватят другую часть Люботина. С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах Скифской, Мира, Травневой, Чкалова, Василия Данилевского, Леся Курбаса, Подгорной, Партизанской и Богдана Свида.

Что советуют жителям

Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может сдвинуться в зависимости от сложности работ. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также отключить от розеток чувствительную к перепадам напряжения технику.

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