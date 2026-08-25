Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что традиционные рефераты больше не отвечают современным потребностям образования, и объяснил, какие форматы работы придут им на смену в украинских школах.

Изменения в украинских школах продолжаются — министр образования и науки Андрей Бутенко во время образовательной конференции «Серпнева-2026» заявил, что традиционные рефераты как форма учебной работы больше не имеют смысла. На смену им должны прийти новые подходы, которые будут развивать у школьников критическое мышление и практические навыки.

По словам главы МОН, современная школа требует отказа от механического переписывания информации из интернета. «Рефераты больше не имеют смысла», — подчеркнул Бутенко, добавив, что образовательный процесс должен быть направлен на развитие компетенций, а не на формальное воспроизведение текстов. Министерство образования и науки уже начало ряд изменений, которые постепенно трансформируют подходы к обучению в украинских школах.

Главная проблема рефератов, по оценке министра, — они не проверяют реальных знаний ученика. В эпоху искусственного интеллекта и открытого доступа к информации школьник может сгенерировать или скопировать текст за считанные минуты, не прилагая никаких умственных усилий. Вместо этого МОН предлагает сосредоточиться на проектной работе, практических исследованиях и заданиях, требующих анализа, сравнения и формулирования собственного мнения.

Учителя получат больше академической свободы в выборе форматов проверки знаний. Как пояснил Бутенко, педагог сам будет решать, сколько и когда выставлять оценки и каким способом проверять компетенции учеников. Среди альтернатив рефератам — презентации, дебаты, групповые проекты, практические эксперименты и исследовательские работы, требующие реального погружения в тему.

Какие еще изменения внедряет МОН

Отказ от рефератов — часть более широкой стратегии дебюрократизации образования. Министр уже подписал приказ №1427, который отменяет обязательную фиксацию групп результатов обучения в классных журналах для 5–9 классов. Отныне за семестр будут выставлять одну итоговую оценку по предмету, а тематические контрольные работы становятся необязательными — учитель может вывести балл просто из среднего текущих оценок.

Кроме того, срок действия сертификата педагогического работника увеличили с трех до пяти лет, а с сентября 2026 года стартует пилотирование реформы старшей профильной школы в 150 академических лицеях. Ученики смогут выбирать профильные предметы и строить собственную образовательную траекторию. Также МОН планирует добавить еще 1000 школьных автобусов, чтобы дети из отдаленных населенных пунктов могли добираться до профильных лицеев.

Как сообщало mind.ua, новые подходы к обучению призваны сделать украинскую школу менее формальной и более практико-ориентированной, где ученик не просто воспроизводит информацию, а учится мыслить самостоятельно.

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