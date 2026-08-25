25 августа в Космическом районе Запорожья без водоснабжения остались 3060 жителей и 1224 частных дома. Причин аварийные ремонтные работы, которые проводит городской «Водоканал».

Отключения в Запорожье продолжаются — 25 августа из-за аварийных ремонтных работ без водоснабжения остались более 3 тысяч жителей Космического района и более 1,2 тысячи частных домов.

О временном прекращении водоснабжения сообщили в коммунальном предприятии «Водоканал», информирует городской портал «ЗаБор». Аварийные работы ведутся на водопроводной сети, поэтому воду отключили сразу на нескольких десятках улиц города.

По данным коммунальщиков, без воды остались 3060 жителей и 1224 частных дома в Космическом районе Запорожья. На время ремонта питьевую воду будут подвозить автоцистернами по двум адресам:

ул. Митрополита Шептицкого, 104а;

ул. Техническая, 17а.

Какие улицы остались без водоснабжения

В перечне «Водоканала» — десятки улиц и переулков Космического района. В частности, без воды остались дома на улицах Маршевая, Терновская, Вахтовая, Саперная, Узкоколейная, Техническая, Высокогорная, в переулке Деснянском, на улицах Кости Гордиенко, Успенская, Виктора Ляшенко, Танкистов, Княжая, Поликлиническая, Закарпатская, Сланцевая, Кедровая, Стратосферная, Легендарная, Батарейная, Знаменская, Летняя, Елочная, Глебова, Продольная, Митрополита Шептицкого, Киевская, Строительная, Цветочная, Самарская паланка, Гнаровской, Репина, Известняковая и Балка Поповка.

По каждой улице коммунальщики опубликовали полный перечень номеров домов, которые временно отключили от сети. Наибольший объем работ приходится на улицы Вахтовую, Продольную и Батарейную, где в списке более полусотни адресов.

Когда восстановят воду и где ее брать

В «Водоканале» отмечают, что водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийных ремонтных работ. Точного времени коммунальное предприятие не называет — все зависит от сложности повреждения на сети.

Жителям, оказавшимся в зоне отключения, советуют до восстановления подачи пользоваться привозной водой из автоцистерн по указанным адресам. Дополнительную информацию о ходе работ можно получить в диспетчерской службе «Водоканала».

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