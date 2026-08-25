25 серпня в Космічному районі Запоріжжя без водопостачання залишилися 3060 мешканців та 1224 приватні будинки. Причина — аварійні ремонтні роботи, які проводить міський «Водоканал».

Відключення у Запоріжжі тривають — 25 серпня через аварійні ремонтні роботи без водопостачання залишилися понад 3 тисячі мешканців Космічного району та понад 1,2 тисячі приватних будинків.

Про тимчасове припинення водопостачання повідомили в комунальному підприємстві «Водоканал», інформує міський портал «ЗаБор». Аварійні роботи ведуть на водопровідній мережі, тому воду відключили одразу на кількох десятках вулиць міста.

За даними комунальників, без води залишилися 3060 мешканців та 1224 приватні будинки в Космічному районі Запоріжжя. На час ремонту питну воду підвозитимуть автоцистернами за двома адресами:

вул. Митрополита Шептицького, 104а;

вул. Технічна, 17а.

Які вулиці залишилися без водопостачання

У переліку «Водоканалу» — десятки вулиць і провулків Космічного району. Зокрема, без води залишилися будинки на вулицях Маршова, Тернівська, Вахтова, Саперна, Вузькоколійна, Технічна, Високогірна, у провулку Деснянському, на вулицях Кості Гордієнка, Успінська, Віктора Ляшенка, Танкістів, Княжа, Поліклінічна, Закарпатська, Сланцева, Кедрова, Стратосферна, Легендарна, Батарейна, Знаменська, Літня, Ялинкова, Глєбова, Продольна, Митрополита Шептицького, Київська, Будівельна, Квіткова, Самарська паланка, Гнаровської, Репіна, Вапняна та Балка Попівка.

По кожній вулиці комунальники опублікували повний перелік номерів будинків, які тимчасово відключили від мережі. Найбільший обсяг робіт припадає на вулиці Вахтову, Продольну та Батарейну, де в списку понад пів сотні адрес.

Коли відновлять воду та де її брати

У «Водоканалі» зазначають, що водопостачання відновлять одразу після завершення аварійних ремонтних робіт. Точного часу комунальне підприємство не називає — усе залежить від складності пошкодження на мережі.

Мешканцям, які опинилися в зоні відключення, радять до відновлення подачі користуватися привізною водою з автоцистерн за вказаними адресами. Додаткову інформацію про хід робіт можна отримати в диспетчерській службі «Водоканалу».

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