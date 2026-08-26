Графики отключения света в Полтавской области 27 и 28 августа обнародовала Новосанжарская сельская рада — плановые ремонтные работы оставят без электроэнергии жителей ряда сел общины.

Графики отключения света в Полтавской области на 27 и 28 августа уже обнародованы для жителей Новосанжарской общины. Об этом сообщает Новосанжарская сельская рада.

Вместе с ДТЭК «Полтаваоблэнерго» сельрада опубликовала графики отключения света в Полтавской области 27 и 28 августа — полный перечень улиц, где возможны временные перерывы в электроснабжении. Свет будут отключать преимущественно с 08:00 до 17:00, а на отдельных участках Клюсовки, Великих Солонцов и Забридок — до 18:00.

Что будут отключать 27 августа

В четверг, 27 августа, без света могут остаться жители Судовки, Клюсовки, Богдановки, Варваровки, Великого Болота, Кустолового, Малых Солонцов, Дубины, Бондуров, Бридунов, Висичей, Дмитренков, Полузирья, Забридок, Зачепиловки и Малого Кобелячка. Отключения также коснутся поселка Новые Санжары — в частности улиц Маджарянской и Антона Головатого, а в Полтаве — дома на улице Олеся Гончара, 19а.

Где не будет света 28 августа

В пятницу, 28 августа, плановые отключения охватят Бондуры, Бридуны, Висичи, Дмитренки, Полузирье, Судовку, Забридки, Клюсовку, Малый Кобелячок, Дубину, Баловку, Ганжи, Кунцево, Собковку и Старые Санжары. В поселке Новые Санжары снова обесточат улицу Маджарянскую.

Почему отключают свет

Причина плановых отключений — выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов оператора системы распределения, техническое обслуживание электросетей, а также расчистка трасс воздушных линий. Энергетики напоминают, что указанное время отключения ориентировочное и может меняться.

Что делать жителям

Жителям общины советуют заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и другие устройства, а также позаботиться о запасе воды. Полный перечень адресов и часов отключений опубликован на официальном сайте Новосанжарской общины.

Ранее Politeka сообщала, 9 часов без электричества подряд: где будут введены графики отключения света 25 и 26 августа в Полтавской области.

Также Politeka сообщала, свет будет исчезать надолго: в Полтавской области ввели строгие графики на неделю с 24 по 30 августа.