Графіки відключення світла в Полтавській області 27 та 28 серпня оприлюднила Новосанжарська сільська рада — планові ремонтні роботи залишать без електроенергії мешканців низки сіл громади.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 27 та 28 серпня вже оприлюднені для мешканців Новосанжарської громади. Про це повідомляє Новосанжарська сільська рада.

Разом із ДТЕК «Полтаваобленерго» сільрада опублікувала графіки відключення світла в Полтавській області 27 та 28 серпня — повний перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Світло вимикатимуть переважно з 08:00 до 17:00, а на окремих ділянках Клюсівки, Великих Солонців та Забрідок — до 18:00.

Що вимикатимуть 27 серпня

У четвер, 27 серпня, без світла можуть залишитися жителі Судівки, Клюсівки, Богданівки, Варварівки, Великого Болота, Кустолового, Малих Солонців, Дубини, Бондурів, Бридунів, Вісичів, Дмитренків, Полузір'я, Забрідок, Зачепилівки та Малого Кобелячка. Знеструмлення також торкнуться селища Нові Санжари — зокрема вулиць Маджарянської та Антона Головатого, а в Полтаві — будинку на вулиці Олеся Гончара, 19а.

Де не буде світла 28 серпня

У п'ятницю, 28 серпня, планові знеструмлення охоплять Бондури, Бридуни, Вісичі, Дмитренки, Полузір'я, Судівку, Забрідки, Клюсівку, Малий Кобелячок, Дубину, Балівку, Ганжі, Кунцеве, Собківку та Старі Санжари. У селищі Нові Санжари знову знеструмлять вулицю Маджарянську.

Чому вимикають світло

Причина планових вимкнень — виконання робіт із капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів оператора системи розподілу, технічне обслуговування електромереж, а також розчищення трас повітряних ліній. Енергетики нагадують, що зазначений час відключення орієнтовний і може змінюватися.

Що робити мешканцям

Жителям громади радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а також подбати про запас води. Повний перелік адрес і годин знеструмлень опубліковано на офіційному сайті Новосанжарської громади.

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