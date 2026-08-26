Графики отключения света в Черниговской области 27 и 28 августа предусматривают плановые обесточивания в городе Остёр: электроэнергию будут отключать на 9 часов — с 09:00 до 18:00.

Графики отключения света в Черниговской области на 27 и 28 августа предусматривают плановые обесточивания в городе Остёр, которые продлятся по 9 часов. Об этом сообщает Остёрская громада.

27 августа света не будет с 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на оборудовании подстанции. Обесточивания затронут улицы А.О. Грановского, Воскресенскую, Коцюбинского, Левка Лукьяненко, Мира, Независимости и Ярослава Мудрого.

28 августа графики отключения света в Черниговской области снова будут действовать с 09:00 до 18:00 — на этот раз из-за работ в системах учёта электроэнергии. Без света останутся улицы Строителей, Днепровской флотилии, Уютная, Колесника, Набережная, Рыбацкая, Соборная, Шевченко, а также отдельные дома на А.О. Грановского, Воскресенской, Мира, Независимости и Ярослава Мудрого.

В громаде подчёркивают, что отключения являются плановыми, поэтому жителям советуют подготовиться заранее. Самые длительные перерывы в электроснабжении продлятся 9 часов подряд.

Что делать во время планового отключения

Энергетики советуют на время обесточиваний заранее зарядить телефоны и павербанки, держать дома фонарики и свечи, а холодильник открывать как можно реже, чтобы дольше сохранить продукты. Точный перечень домов по каждому адресу можно уточнить на официальном сайте Остёрской громады.

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