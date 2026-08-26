Графики отключения света в Винницкой области 27 и 28 августа опубликованы — плановые обесточивания затронут улицы Немирова, Сокольца, Ильинцов, Демидовки и Винницы.

Графики отключения света в Винницкой области обновлены: 27 и 28 августа энергетики проведут плановые работы в пяти населенных пунктах. Об этом сообщает Винницаоблэнерго.

Графики отключения света в Винницкой области 27 и 28 августа охватывают Немиров, Соколец, Ильинцы, Демидовку и Винницу. Дольше всего без электроэнергии останутся жители Сокольца — там свет будут отключать восемь часов подряд.

Где не будет света 27 августа

В Немирове обесточивание продлится с 10:00 до 13:00. Без электроэнергии останутся улицы Костельная, Кривоноса, Целиш, Янюка Николая и Муховецкая.

В Сокольце свет будут отключать с 9:00 до 17:00. Под отключение попадут улицы Березневая, Графская, Франко, Коцюбинского, Леси Украинки, Михайловская, Мира, Надбужная, Перемоги, Травневая и Шевченко.

Графики на 28 августа

В Ильинцах электричество отключат с 9:00 до 15:45 на улицах Бойко, Европейской, Зодчих, Казацкой, Соборной, Независимости, Хлебной и Студенческой.

В Демидовке обесточивание продлится с 9:00 до 16:00 и охватит улицы Мира, Затишную, Вишневую, Казацкую, Александра Сободяника, Петровского, Садовую, Сергея Попика, Солнечную, Юбилейную и Шевченко.

В Виннице света не будет с 9:00 до 16:00. Под плановые отключения попадут улицы Академика Янгеля, Айвазовского, Гайдамацкая, Ивана Светличного, Липовецкая, Надежды Суровцовой, Алексея Зиновьева, Ушинского, Продольная, Марко Вовчок, Кальницкая, Евгения Гуцала, Загородняя, Келецкая, 20 Березня и Игоря Костецкого.

Что делать во время обесточивания

Энергетики советуют заранее зарядить павербанки и фонарики, а мощные электроприборы отключить от розеток, чтобы избежать повреждений после восстановления питания. Актуальный график для своего адреса можно проверить на официальном сайте Винницаоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 25 и 26 августа: названы адреса и часы обесточений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области на неделю с 24 по 30 августа: где будут долгие обесточивания.

Как сообщала Politeka, света долго не будет: где в Винницкой области будут действовать длительные графики отключения на 21 августа.