После российских атак на склады и логистические центры дефицит продуктов в Харьковской области стал главным вопросом для покупателей. Угрожает ли региону физическая нехватка продовольствия и вырастут ли цены — выяснили журналисты.

Подорожание продуктов в Харьковской области и риск дефицита снова стали темой обсуждения после того, как Россия в течение лета нанесла серию ударов по крупным логистическим центрам торговых сетей. На полках отдельных супермаркетов появились пустые места, а покупатели заметили таблички «Этот товар уничтожила россия».

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, отвечая на вопрос о возможном закрытии крупных сетей, заявил: угрозы физического дефицита продуктов нет, а магазины продолжат работать. Украинские производственные мощности, по его словам, полностью обеспечивают внутреннее потребление базовых продуктов.

«Сложность заключается в том, что действительно могут возникать краткосрочные перебои с доставкой, поскольку приходится менять логистику», — пояснил министр. По его прогнозу, ассортимент в магазинах может временно сократиться, отдельные товары могут отсутствовать в течение короткого времени, однако продукция останется доступной в каждом населенном пункте.

Какие сети пострадали от обстрелов

По данным Центра общественного мониторинга и контроля, ракеты и дроны атаковали склады на Киевщине и в других регионах. Среди пострадавших компаний — «Rozetka», «Новая почта», «Эпицентр», «Аврора», а также супермаркеты «Сильпо», «Novus», «Фора» и «Varus». Издание «Forbes Украина» подсчитало, что с начала июля Россия уничтожила 400 тысяч квадратных метров складских помещений — это около 56 футбольных полей.

Из-за этого в некоторых магазинах временно не хватало молочных продуктов, овощей, фруктов, мяса, круп и яиц, а доставка заказов стала занимать больше времени. Представители сети «Фора» рассказали, что первый удар по ее складам пришелся на 5 августа, а уже 20 августа россияне атаковали компанию во второй раз.

Вырастут ли цены на продукты

Экономист Олег Пендзин объяснил журналистам, почему дефицит продовольствия стране не угрожает. «О каком дефиците может идти речь, если Украина является крупным производителем аграрной продукции? Общее производство значительно превышает внутреннее потребление. Например, Украина производит 4 миллиона тонн подсолнечного масла в год, при том что внутреннее потребление составляет 350 тысяч», — отметил он.

В то же время издание Liga.net прогнозирует, что удары по логистике могут стать дополнительным инфляционным фактором, а цены на отдельные товары рискуют вырасти на 10–20%. В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркивает, что значительного ускорения инфляции не ожидается: давление повлияет разве что на конкретные сети, но не на общегосударственный уровень цен.

Что будут делать сети дальше

Чтобы преодолеть последствия ударов, бизнес и государство рассматривают переход от хранения на складах к так называемой «логистике с колес»: товары будут доставляться в магазины напрямую от производителей, минуя длительное хранение. Это должно сократить перебои с поставками и быстрее вернуть привычный ассортимент на полки.

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