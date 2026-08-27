Після російських атак на склади й логістичні центри дефіцит продуктів у Харківській області став головним питанням для покупців. Чи загрожує регіону фізична нестача продовольства та чи зростуть ціни — з'ясували журналісти.

Подорожчання продуктів у Харківській області та ризик дефіциту знову стали темою для обговорення після того, як Росія впродовж літа завдала серії ударів по великих логістичних центрах торговельних мереж. На полицях окремих супермаркетів з'явилися порожні місця, а покупці помітили таблички «Цей товар знищила росія».

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, відповідаючи на запитання про можливе закриття великих мереж, заявив: загрози фізичного дефіциту продуктів немає, а магазини продовжать працювати. Українські виробничі потужності, за його словами, повністю забезпечують внутрішнє споживання базових продуктів.

«Складність полягає в тому, що справді можуть виникати короткострокові перебої з доставкою, оскільки доводиться змінювати логістику», — пояснив міністр. За його прогнозом, асортимент у магазинах може тимчасово скоротитися, окремі товари бувають відсутні протягом короткого часу, однак продукція залишатиметься доступною в кожному населеному пункті.

Які мережі постраждали від обстрілів

За даними Центру громадського моніторингу та контролю, ракети й дрони атакували склади на Київщині та в інших регіонах. Серед постраждалих компаній — «Rozetka», «Нова пошта», «Епіцентр», «Аврора», а також супермаркети «Сільпо», «Novus», «Фора» та «Varus». Видання «Forbes Україна» підрахувало, що з початку липня Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень — це близько 56 футбольних полів.

Через це в деяких магазинах тимчасово бракувало молочних продуктів, овочів, фруктів, м'яса, круп і яєць, а доставка замовлень почала тривати довше. Представники мережі «Фора» розповіли, що перший удар по її складах припав на 5 серпня, а вже 20 серпня росіяни атакували компанію вдруге.

Чи зростуть ціни на продукти

Економіст Олег Пендзин пояснив журналістам, чому дефіцит продовольства країні не загрожує. «Про який дефіцит може йтися, якщо Україна є великим виробником аграрної продукції? Загальне виробництво значно перевищує внутрішнє споживання. Наприклад, Україна виготовляє 4 мільйони тонн соняшникової олії на рік, при тому що внутрішнє споживання становить 350 тисяч», — зазначив він.

Водночас видання Liga.net прогнозує, що удари по логістиці можуть стати додатковим інфляційним фактором, а ціни на певні товари ризикують зрости на 10–20%. Натомість інвестиційний банкір Сергій Фурса наголошує, що значного пришвидшення інфляції не очікується: тиск вплине хіба що на конкретні мережі, але не на загальнодержавний рівень цін.

Що робитимуть мережі далі

Щоб подолати наслідки ударів, бізнес і держава розглядають перехід від зберігання на складах до так званої «логістики з коліс»: товари доставлятимуть до магазинів напряму від виробників, оминаючи тривале зберігання. Це має скоротити перебої з постачанням і швидше повернути звичний асортимент на полиці.

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