Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 27 августа по 2 сентября показывает стремительное потепление: если в четверг, 27 августа, днем будет лишь +19°, то уже в понедельник, 31 августа, термометры покажут +28°.

Как и предыдущий недельный прогноз для региона, который предупреждал об изменчивой погоде в конце лета, новая неделя в Днепропетровской области также принесет стремительные перепады температуры — от +19° до +28°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели с 27 августа по 2 сентября будут колебаться от +19° до +28°.

В четверг, 27 августа, воздух днем прогреется лишь до +19°, а ночью опустится до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 28 августа, столбики термометров днем поднимутся до +23°, а ночью — до +15°. Облачность с прояснениями сохранится, и в этот день также возможны осадки.

В субботу, 29 августа, температура днем повысится до +25°, ночью — до +14°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 30 августа, днем ожидается +27°, ночью — +14°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +28° днем, ночью удержится на отметке +17°. Облачность останется переменной, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, днем все еще будет +28°, ночью — +18°. Небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 2 сентября, температура днем удержится на отметке +28°, ночью — +18°. Небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, теплее всего в Днепропетровской области будет с понедельника по среду, 31 августа — 2 сентября, когда днем столбики термометров будут держаться на отметке +28°. Прохладнее всего — в четверг, 27 августа, когда днем будет лишь +19°. Перепад температур за неделю составляет 9°. Осадки прогнозируют в начале недели — в четверг и пятницу, 27-28 августа.

В дни с возможными осадками, 27 и 28 августа, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В теплые дни, когда днем ожидается +27…+28°, синоптики советуют пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца.

Ранее Politeka сообщала, стремительное изменение температуры в днепропетровской области: прогноз погоды на неделю с 25 по 31 августа.

Также Politeka сообщала, погода на неделю 24–30 августа в днепропетровской области: синоптики предупредили об изменениях.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении температуры: прогноз погоды на неделю в днепропетровской области с 23 по 29 августа.