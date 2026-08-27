Новая система проезда в Одессе предусматривает запуск электронного билета: в транспорте установят валидаторы на каждых дверях, а пересадочный билет будет действовать полтора часа.

Подорожание бензина в Одесской области — не единственное транспортное изменение для одесситов. Новая система проезда в Одессе предусматривает запуск электронного билета в общественном транспорте: городские власти опубликовали проект решения о его внедрении.

Детали реформы объяснил глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов. Город объявит конкурс на оператора, который внедрит систему во всем транспорте. Валидаторы установят в троллейбусах и трамваях, а позже — в маршрутках и автобусах, на каждых дверях.

Оплатить проезд можно будет банковской картой, мобильным приложением или одноразовым QR-кодом, который будут продавать в терминалах пополнения. Льготную поездку будут фиксировать через приложение или специальную карту льготника.

На первом этапе будет действовать смешанная схема: пассажир сможет рассчитаться наличными с водителем, параллельно будут доступны безналичные опции. «Возможно, через год-два удастся полностью отказаться от наличных», — предполагает Обухов.

Система даст городу полный учет поездок по всем маршрутам. На основе этих данных введут пересадочный билет: купив билет на полтора часа, пассажир сможет без доплаты пересесть с троллейбуса на трамвай или маршрутку.

Отдельно предусмотрена проверка льготников. Водителю больше не придется проверять документы при посадке: право на льготу будут фиксировать при выдаче карты или в приложении, часть льготников будут идентифицировать через государственные реестры. Пенсионную карту планируют расширить до «социальной карты одессита».

Для перевозчиков изменится схема выплат: вся выручка будет поступать в городской бюджет, а перевозчики будут получать фиксированные выплаты за выполненные рейсы — независимо от количества пассажиров.

Проект решения уже обнародовали на сайте города, документ будет доступен для ознакомления в течение месяца. После этого начнутся принятие решения, проведение конкурса и определение победителя. Внедрение системы после выбора оператора продлится от шести до восьми месяцев.

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