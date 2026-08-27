Графики отключения света в Полтавской области 28 и 29 августа обнародовала Новосанжарская громада — в населенных пунктах громады возможны временные перерывы в электроснабжении из-за плановых ремонтных работ.

Графики отключения света в Полтавской области снова обновили — энергетики обнародовали перечень населенных пунктов, где 28 и 29 августа возможны временные перерывы в электроснабжении. Об этом сообщает Новосанжарская громада.

Графики отключения света в Полтавской области 28 и 29 августа касаются прежде всего Новосанжарской поселковой территориальной громады Полтавского района. Плановые работы будут выполняться по нескольким направлениям: расчистка трасс воздушных линий, капитальный ремонт, техническое обслуживание электросетей, а также присоединение новых абонентов. Ориентировочное время работ — с 08:00 до 17:00, отдельные участки — до 18:00.

28 августа временно без света могут остаться жители сел Бондуры, Брыдуны, Висичи, Дмитренки, Полузерье, Судивка, Забродки, Клюсовка, Малый Кобелячок, Дубина, Балевка, Ганжи, Кунцево, Собковка и Старые Санжары, а также пгт Новые Санжары. В частности, в Новых Санжарах частично обесточат улицу Маджарянскую, а в Полтаве — дом на улице Олеся Гончара, 19а.

29 августа перерывы в электроснабжении анонсированы в селах Балевка, Висичи, Ганжи, Кунцево, Собковка и Старые Санжары. Наибольший объем работ запланирован в Старых Санжарах: здесь частично обесточат улицы Старосанжарскую и Школьную, а также ряд переулков.

Что стоит знать жителям

Указанные часы — ориентировочные, поэтому восстановление питания может произойти раньше или позже. На время отключений рекомендуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а людям, зависящим от электропитания медицинских приборов, — подготовить резервные источники питания. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте громады.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 26 и 27 августа: опубликованы адреса длительных обесточиваний.

Также Politeka сообщала, 9 часов без электричества подряд: где будут введены графики отключения света 25 и 26 августа в Полтавской области.