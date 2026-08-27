Графіки відключення світла в Полтавській області 28 та 29 серпня оприлюднила Новосанжарська громада — у населених пунктах громади можливі тимчасові перерви в електропостачанні через планові ремонтні роботи.

Графіки відключення світла в Полтавській області знову оновили — енергетики оприлюднили перелік населених пунктів, де 28 та 29 серпня можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляє Новосанжарська громада.

Графіки відключення світла в Полтавській області 28 та 29 серпня стосуються насамперед Новосанжарської селищної територіальної громади Полтавського району. Планові роботи виконуватимуть за кількома напрямами: розчищення трас повітряних ліній, капітальний ремонт, технічне обслуговування електромереж, а також приєднання нових абонентів. Орієнтовний час робіт — з 08:00 до 17:00, окремі ділянки — до 18:00.

28 серпня тимчасово без світла можуть лишитися мешканці сіл Бондури, Бридуни, Вісичі, Дмитренки, Полузір'я, Судівка, Забрідки, Клюсівка, Малий Кобелячок, Дубина, Балівка, Ганжі, Кунцеве, Собківка та Старі Санжари, а також смт Нові Санжари. Зокрема, у Нових Санжарах частково знеструмлять вулицю Маджарянську, а в Полтаві — будинок на вулиці Олеся Гончара, 19а.

29 серпня перерви в електропостачанні анонсовані в селах Балівка, Вісичі, Ганжі, Кунцеве, Собківка та Старі Санжари. Найбільший обсяг робіт заплановано у Старих Санжарах: тут частково знеструмлять вулиці Старосанжарську й Шкільну, а також низку провулків.

Що варто знати мешканцям

Вказані години — орієнтовні, тож відновлення живлення може відбутися раніше або пізніше. На час знеструмлень рекомендують заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а людям, які залежать від електроживлення медичних приладів, — підготувати резервні джерела живлення. Повний перелік адрес опубліковано на офіційному сайті громади.

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