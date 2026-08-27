Графики отключения света в Николаевской области 28 и 29 августа охватывают Николаев, Новый Буг и Новую Одессу. Плановые обесточивания продлятся от 8 до 12 часов.

Графики отключения света в Николаевской области на 28 и 29 августа уже опубликованы. О новых плановых обесточиваниях сообщило Николаевоблэнерго.

В четверг, 28 августа, свет будут отключать в Николаеве с 9:00 до 17:00. Без электроснабжения на восемь часов останутся жители улиц В. Станка, Дымова, э. Димитрова, Речная, С. Людкевича, Восточная и Красноармейская.

Также в это время обесточат 1 Экипажную, 12 Военный (пер.), 13 Военную, 13 Военную, 2 Набережную, Безымянную, Днепровской Чайки (пер.), Сергея Гуссиди, 2 Маячный (пер.), И. Франко, Коцюбинского, Летчиков, Марии Заньковецкой, Пригородный (пер.), Сил территориальной обороны Украины и Толстого (пер.).

В пятницу, 29 августа, графики отключения света в Николаевской области станут длиннее — по 12 часов сразу в двух городах. В Новом Буге электроснабжение прекратят с 8:00 до 20:00.

Там без света останутся улицы Генерала Плиева, Гетманская, Единства, Киевская, Мира и Москаленко.

В Новой Одессе с 8:00 до 20:00 обесточат улицы Дружбы (пер.), Защитников Украины, Каштановую, Казацкую, Набережную, Подгорную и Центральную.

Что делать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, сделать запас воды и проверить работу фонариков. Уточнить график по своему адресу можно на официальном сайте Николаевоблэнерго или по номеру кол-центра.

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