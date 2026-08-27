Графіки відключення світла в Миколаївській області 28 та 29 серпня охоплюють Миколаїв, Новий Буг та Нову Одесу. Планові знеструмлення триватимуть від 8 до 12 годин.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 28 та 29 серпня вже оприлюднено. Про нові планові знеструмлення повідомило Миколаївобленерго.

У четвер, 28 серпня, світло вимикатимуть у Миколаєві з 9:00 до 17:00. Без електропостачання на вісім годин залишаться мешканці вулиць В. Станка, Димова, е. Димитрова, Річкова, С. Людкевича, Східна та Червоноармійська.

Також у цей час знеструмлять 1 Екіпажну, 12 Військовий (пров.), 13 Військову, 13 Воєнну, 2 Набережну, Безіменну, Дніпровської Чайки (пров.), Сергія Гуссіді, 2 Маячний (пров.), І. Франка, Коцюбинського, Льотчиків, Марії Заньковецької, Приміський (пров.), Сил територіальної оборони України та Толстого (пров.).

У п'ятницю, 29 серпня, графіки відключення світла в Миколаївській області стануть тривалішими — по 12 годин одразу у двох містах. У Новому Бузі електропостачання припинять з 8:00 до 20:00.

Там без світла залишаться вулиці Генерала Плієва, Гетьманська, Єдності, Київська, Миру та Москаленка.

У Новій Одесі з 8:00 до 20:00 знеструмлять вулиці Дружби (пров.), Захисників України, Каштанову, Козацьку, Набережну, Підгірну та Центральну.

Що робити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, зробити запас води та перевірити роботу ліхтариків. Уточнити графік за своєю адресою можна на офіційному сайті Миколаївобленерго або за номером кол-центру.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Миколаєві 26 та 27 серпня: де довго не буде електрики.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Миколаївській області 25 та 26 серпня: опубліковано список адрес.