Графики отключения света в Кировоградской области 28 и 29 августа опубликованы: в нескольких громадах энергетики проведут плановые работы, поэтому часть улиц временно останется без электроэнергии.

Графики отключения света в Кировоградской области на 26 и 27 августа уже были опубликованы. Теперь энергетики обнародовали графики отключения света в Кировоградской области 28 и 29 августа — об этом сообщает Кировоградоблэнерго.

28 августа света временно не будет в Новоархангельске, Петровом, Палиевке, Светловодске и Кропивницком. Причина — плановые работы: капитальный ремонт и техническое обслуживание электросетей.

Где не будет света 28 августа

В Новоархангельске с 9:00 до 18:00 обесточат ул. В. Т. Жебровского, ул. Пугачева и ул. Лермонтова. В Петровом в те же часы без электроэнергии останутся ул. Школьная, пер. Козацкий и ул. Ингулецкая. В Палиевке с 9:00 до 18:00 отключение затронет ул. Школьную, ул. Леси Украинки, ул. Пятихатку, ул. Покровы и ул. Спортивную.

В Светловодске 28 августа с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Независимости, ул. Мира, ул. Чигиринской, ул. Заводской, в жилом массиве Ревивский, на бул. Победы, ул. Новогеоргиевское Лесничество и ул. Парковой.

В Кропивницком с 9:00 до 17:00 обесточат пер. Мариупольский, ул. Нила Хасевича, ул. Херсонскую, пер. Сельский, ул. Олеся Гончара, пер. Слободской, ул. Вознесенскую, пер. Шоссейный, пер. Пыманенка, ул. Осмеркина, ул. Макеевскую, ул. Мечникова, пер. Бутовского, ул. Генерала Кульчицкого, ул. Цветочную, ул. Куропятникова, пер. Веселый и ул. Бобринецкий шлях.

Гайворон — 29 августа

29 августа плановые работы проведут в Гайвороне. С 8:00 до 20:00 света не будет в пер. Журавлином, на ул. Леонида Каденюка и в пер. Николая Леонтовича.

В «Кировоградоблэнерго» напоминают, что графики могут уточняться в зависимости от погодных условий и завершения ремонтных работ. Актуальный перечень адресов и часов отключений можно проверить на официальном сайте компании.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Кировоградской области 25 и 26 августа: появились графики и адреса, где не будет света.

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