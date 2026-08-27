Графіки відключення світла в Кіровоградській області 28 та 29 серпня опубліковані: у кількох громадах енергетики проведуть планові роботи, тож частина вулиць тимчасово залишиться без електроенергії.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 та 27 серпня уже були опубліковані. Тепер енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Кіровоградській області 28 та 29 серпня — про це повідомляє Кіровоградобленерго.

28 серпня світла тимчасово не буде в Новоархангельську, Петровому, Паліївці, Світловодську та Кропивницькому. Причина — планові роботи: капітальний ремонт і технічне обслуговування електромереж.

Де не буде світла 28 серпня

У Новоархангельську з 9:00 до 18:00 знеструмлять вул. В. Т. Жебровського, вул. Пугачова та вул. Лермонтова. У Петровому в ті самі години без електроенергії залишаться вул. Шкільна, пров. Козацький і вул. Інгулецька. У Паліївці з 9:00 до 18:00 відключення зачепить вул. Шкільну, вул. Лесі Українки, вул. П'ятихатку, вул. Покрови та вул. Спортивну.

У Світловодську 28 серпня з 9:00 до 17:00 світла не буде на вул. Незалежності, вул. Миру, вул. Чигиринській, вул. Заводській, у житловому масиві Ревівський, на бул. Перемоги, вул. Новогеоргіївське Лісництво та вул. Парковій.

У Кропивницькому з 9:00 до 17:00 знеструмлять пров. Маріупольський, вул. Ніла Хасевича, вул. Херсонську, пров. Сільський, вул. Олеся Гончара, пров. Слобідський, вул. Вознесенську, пров. Шосейний, пров. Пиманенка, вул. Осмьоркіна, вул. Макеєвську, вул. Мечникова, пров. Бутовського, вул. Генерала Кульчицького, вул. Квіткову, вул. Куроп'ятникова, пров. Веселий та вул. Бобринецький шлях.

Гайворон — 29 серпня

29 серпня планові роботи проведуть у Гайвороні. З 8:00 до 20:00 світла не буде у пров. Журавлиному, на вул. Леоніда Каденюка та у пров. Миколи Леонтовича.

В «Кіровоградобленерго» нагадують, що графіки можуть уточнюватися залежно від погодних умов і завершення ремонтних робіт. Актуальний перелік адрес і годин знеструмлень можна перевірити на офіційному сайті компанії.

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