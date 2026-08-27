Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 28 августа по 3 сентября показывает постепенное потепление: температура днем возрастет с +24° до +30°, а осадков синоптики не прогнозируют.

Синоптики ранее уже предупреждали о существенном потеплении в Днепропетровской области, и новая неделя, с 28 августа по 3 сентября, подтверждает эту тенденцию: воздух днем постепенно прогреется с +24° до +30°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +24° до +30°, а ночные — от +15° до +20°. Осадков в течение всего периода не прогнозируют.

В пятницу, 28 августа, воздух днем прогреется до +24°, ночью столбики термометров опустятся до +15°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В субботу, 29 августа, температура днем поднимется до +26°, ночью удержится на отметке +15°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В воскресенье, 30 августа, столбики термометров днем покажут +27°, ночью — +15°. Облачность переменная, дождя синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +28° днем, ночью похолодает до +17°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, температура днем достигнет +29°, ночью опустится до +18°. Небо облачное с прояснениями, осадков не будет.

В среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют пик тепла — днем +30°, ночью +20°. Облачность малооблачная, без осадков.

В четверг, 3 сентября, температура удержится на отметке +30° днем, ночью — +20°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут среда и четверг, 2 и 3 сентября, когда воздух прогреется до +30°. Самое прохладное будет в начале недели, в пятницу, 28 августа, когда максимум составит лишь +24°. Перепад температур за неделю составит 6°, осадков синоптики не прогнозируют в течение всего периода.

Учитывая, что во второй половине недели температура будет достигать +28…+30°, стоит пить достаточно воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца — головной убор и солнцезащитный крем. Поскольку дождей не ожидается, зонт на этой неделе не понадобится, однако из-за постепенного потепления стоит следить за самочувствием, особенно людям, чувствительным к жаре.

Ранее Politeka сообщала, конец лета готовит сюрприз: прогноз погоды на неделю в днепропетровской области с 26 августа по 1 сентября.

Также Politeka сообщала, стремительное изменение температуры в днепропетровской области: прогноз погоды на неделю с 25 по 31 августа.

Как сообщала Politeka, погода на неделю 24–30 августа в днепропетровской области: синоптики предупредили об изменениях.