Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 28 серпня по 3 вересня показує поступове потепління: температура вдень зросте з +24° до +30°, а опадів синоптики не прогнозують.

Синоптики раніше вже попереджали про суттєве потепління у Дніпропетровській області, і новий тиждень, з 28 серпня по 3 вересня, підтверджує цю тенденцію: повітря вдень поступово прогріється з +24° до +30°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +24° до +30°, а нічні — від +15° до +20°. Опадів протягом усього періоду не прогнозують.

У п’ятницю, 28 серпня, повітря вдень прогріється до +24°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У суботу, 29 серпня, температура вдень підніметься до +26°, вночі утримається на позначці +15°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У неділю, 30 серпня, стовпчики термометрів вдень покажуть +27°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, дощу синоптики не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, повітря прогріється до +28° вдень, вночі похолодає до +17°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, температура вдень сягне +29°, вночі опуститься до +18°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не буде.

У середу, 2 вересня, синоптики прогнозують пік тепла — вдень +30°, вночі +20°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У четвер, 3 вересня, температура утримається на позначці +30° вдень, вночі — +20°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть середа й четвер, 2 та 3 вересня, коли повітря прогріється до +30°. Найпрохолодніше буде на початку тижня, у п’ятницю, 28 серпня, коли максимум становитиме лише +24°. Перепад температур за тиждень складе 6°, опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

З огляду на те, що в другій половині тижня температура сягатиме +28…+30°, варто пити достатньо води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця — головний убір і сонцезахисний крем. Оскільки дощів не очікується, парасолька цього тижня не знадобиться, проте через поступове потепління слід стежити за самопочуттям, особливо людям, чутливим до спеки.

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