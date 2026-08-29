Подорожание продуктов в Харьковской области продолжится и осенью: в Украине в конце августа снова начали дорожать куриные яйца, а в сентябре ожидается новая волна роста цен на этот популярный продукт.

Цены на продукты в Харькове снова пошли вверх: по состоянию на 27 августа десяток куриных яиц категории С1 в среднем стоит 59,30–61 гривну, свидетельствуют данные мониторинга портала "Минфин".

Как сообщает издание "Новини.LIVE", на которое ссылается Today.ua, подорожание продуктов в Харьковской области имеет сразу несколько причин. Речь идет не только о традиционном осеннем сезонном факторе, когда предложение яиц сокращается, но и о последствиях российских атак: осложнении логистики, а также повреждении складов и инфраструктуры.

По сравнению с июлем яйца в августе подешевели лишь на 1,92% — и это наименьшее снижение цены на продукт за весь летний период. То есть падение, которое обычно наблюдается в теплое время, фактически остановилось, что и создает почву для дальнейшего подорожания уже в начале осени.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Сейчас минимальные цены на упаковку яиц в онлайн-магазинах украинских ритейлеров выглядят так:

Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);

Novus — 47,85 грн;

Varus — 49,90 грн (акционная цена — 40,90 грн);

Фора — 51,99 грн;

АТБ — 53,90 грн (ранее было 48,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Метро — 58,24 грн (ранее — 55 грн).

Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко объяснил, что главным драйвером роста цены стала стоимость доставки товара в магазины. "Яйца за последние две недели выросли в цене почти вдвое", — отметил он.

Из-за роста расходов на логистику Сергей Карпенко не исключает нового повышения розничных цен на продукцию на 10–15%: производителям и торговым сетям приходится компенсировать дополнительные расходы за счет конечной стоимости товара, что в итоге почувствуют и харьковчане.

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